Αργίες 2026: Όλες οι ημέρες που... καθόμαστε - Πότε είναι Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα και Αγίου Πνεύματος

Το 2026 φαίνεται να είναι μια χρονιά με αρκετές ευκαιρίες για ξεκούραση, καθώς αρκετές επίσημες αργίες πέφτουν σε ημέρες που δίνουν τη δυνατότητα για τριήμερα ή ακόμα και μεγαλύτερα διαλείμματα.

Γνωρίζοντας πότε είναι οι αργίες, οι εργαζόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν ταξίδια, προσωπικές δραστηριότητες ή απλά να απολαύσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης.

Φέτος, μερικές από τις σημαντικότερες αργίες και τα τριήμερα που δημιουργούν περιλαμβάνουν: