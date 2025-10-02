Αχαΐα: Συνελήφθη μαθητής μέσα σε Λύκειο με σουγιά - Χειροπέδες και στον 18χρονο που του τον έδωσε

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) σε Λύκειο στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, δύο μαθητές ηλικίας 15 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δυτικής Αχαΐας πραγματοποίησαν αστυνομικό έλεγχο στους δύο μαθητές και κατάσχεσαν από τον 15χρονο ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι σουγιά.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας πρόκυψε ότι ο 18χρονος μαθητής κατείχε το μαχαίρι και το παρέδωσε στον 15χρονο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

