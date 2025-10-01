Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα
Το τροχαίο συνέβη στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να παρασύρει παιδί και να το εγκαταλείπει
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε ένα παιδί 2,5 ετών.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να παρασύρει παιδί και να το εγκαταλείπει.
Το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ο οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο
23:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προαναγγέλλει απολύσεις λόγω του lockdown
21:29 ∙ LIFESTYLE
Βίκυ Καγιά: «Έχασα τον πατέρα μου, δεν είχαμε κάποια κοντινή σχέση»
07:54 ∙ WHAT THE FACT
Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά
11:15 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ