Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα

Το τροχαίο συνέβη στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να παρασύρει παιδί και να το εγκαταλείπει

Άγιος Δημήτριος: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 2,5 ετών παιδί - Συνελήφθη αργότερα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε ένα παιδί 2,5 ετών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να παρασύρει παιδί και να το εγκαταλείπει.

Το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ο οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.

