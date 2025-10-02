Κορώνη: Συνελήφθη ζευγάρι για πάρανομη κατοχή αρχαιοτήτων

Τα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του ζευγαριού πιθανολογείται ότι προέρχονται από ναυάγιο

Κορώνη: Συνελήφθη ζευγάρι για πάρανομη κατοχή αρχαιοτήτων
ΕΛΛΑΔΑ
Για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων συνελήφθη ζευγάρι στην Κορώνη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, το μεσημέρι της Τρίτης (30/9), αφού στο κατάστημα δώρων και τροφίμων που διατηρεί εντοπίστηκαν αρχαία αντικείμενα.

Σύμφωνα με εκτίμηση αρχαιολόγου τα αρχαία αντικείμενα χρονολογούνται μεταξύ 4-7 μ.Χ αιώνα της υστερορωμαϊκής περιόδου και πιθανολογείται ότι προέρχονται από ναυάγιο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου σε τοπική κοινότητα του δήμου Πύλου-Νέστορος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -2- ημεδαποί, 56χρονος και 59χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τα όπλα.

αρχαία
κορώνη

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, ανωτέρω αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημα των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 βάσεις αμφορέων και τμήμα σώματος αυτού,
  • 4 στόμια με λαβές και τμήματα σώματος αμφορέων,
  • 3 αγγεία, πιθανώς υδρίες, με στόμια και λαβές,
  • 2 αμφορείς, με λαβές, με βάση και τμήμα σώματος,
  • 2 λαβές,
  • 1 υδρία, με στόμιο και λαβή και
  • 2 άδειοι κάλυκες πυρομαχικών πυροβόλων/κανονιών.

Τα παραπάνω κατασχεθέντα αντικείμενα, σύμφωνα με εκτίμηση αρχαιολόγου, εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για περαιτέρω εξέταση και εκτίμηση της αξίας τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

