Μεσολόγγι: Δρόμοι-ποτάμια μετά τις έντονες βροχοπτώσεις - Εικόνες καταστροφής

Η κακοκαιρία που πλήττει το Μεσολόγγι μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε μικρά ποτάμια, καθιστώντας την κυκλοφορία σχεδόν αδύνατη.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους για πεζούς, ενώ βίντεο από τοπικά μέσα δείχνουν αυτοκίνητα να προσπαθούν να κινηθούν μέσα στα νερά, με τα πεζοδρόμια να παραμένουν άδεια.

Λόγω των πλημμυρών, αρκετοί δρόμοι έκλεισαν και πολίτες αναγκάστηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε επίσης