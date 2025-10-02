Ανεργία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 τον φετινό Αύγουστο

Η ανεργία υποχώρησε τον Αύγουστο στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το 2008. Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα, προβλέπεται περαιτέρω μείωση και για το 2026.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η πτώση είναι εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι από τα ιστορικά υψηλά του Σεπτεμβρίου 2013, η μείωση αγγίζει τις 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο ίδιο προσχέδιο εκτιμάται ανάπτυξη της οικονομίας κατά 2,4% για το επόμενο έτος, ενώ για πρώτη φορά μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140%.