Ξάνθη: Φυλάκιση 4 ετών και 10 μηνών για τον αστυνομικό που παρέσυρε και σκότωσε 19χρονη

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον αστυνομικό που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μία 19χρονη στην Ξάνθη, τον Δεκέμβριο του 2023, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο αστυνομικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης σε μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τις Αρχές, ισχυριζόμενος ότι η άτυχη κοπέλα παρασύρθηκε από άγνωστο όχημα και ότι ο ίδιος υπήρξε απλός αυτόπτης μάρτυρας.

Η οικογένεια της 19χρονης Αϊσέ, ζητούσε δικαίωση για τον αδόκητο χαμό της, κάτι που –όπως υπογράμμισαν μετά την απόφαση – θεωρούν ότι επετεύχθη με την καταδίκη του αστυνομικού.

