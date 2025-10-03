Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Κλειστά παραμένουν όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας λόγω του εορτασμού του πολιούχου της Αθήνας, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Από το πρωί απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ από τις 15:00 ξεκινούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων.

Κλειστοί θα παραμείνουν οι οδοί Σκουφά (από Ομήρου έως πλατεία Φιλικής Εταιρείας), Λυκαβηττού (μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος), Δημοκρίτου (μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος), Σόλωνος (από Λυκαβηττού έως Κανάρη), Σέκερη, Κανάρη καθώς και η πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Σήμερα, επίσης, όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, παραμένουν κλειστά, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού.

