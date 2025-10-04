Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αντισταθείτε στο νέο κύμα λαϊκισμού
Ελεύθερος Τύπος: Σβήνει ο ΕΝΦΙΑ για πάνω από 2 εκατ. ιδιοκτήτες
Η Καθημερινή: Πανεπιστημιακοί γιατροί και στα Κέντρα Υγείας
Τα Νέα: Κινούμενη άμμος
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Διαβάστε επίσης
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:05 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποια ημέρα ξεκινούν οι πληρωμές
04:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μελόνι: Προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός
02:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία: Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Μονάχου
01:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος