«Έπεσε ηρωικά» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (02/10).
Την πρώτη του ήττα (2-0) στη League Phase του Champions League γνώρισε ο Ολυμπιακός, απέναντι στην Άρσεναλ, ωστόσο «Έπεσε ηρωικά» και «Λύγισε από υψηλή κλάση».
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει «Θεμέλια για τους "16"», ενώ το σύνθημα στην ΑΕΚ είναι «Πέτα ψηλά Αετέ της Ευρώπης».
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
