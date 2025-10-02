«Έπεσε ηρωικά» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Την πρώτη του ήττα (2-0) στη League Phase του Champions League γνώρισε ο Ολυμπιακός, απέναντι στην Άρσεναλ, ωστόσο «Έπεσε ηρωικά» και «Λύγισε από υψηλή κλάση».

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει «Θεμέλια για τους "16"», ενώ το σύνθημα στην ΑΕΚ είναι «Πέτα ψηλά Αετέ της Ευρώπης».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης