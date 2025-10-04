Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσαν στη σημαία του Λευκού Πύργου… για να τραβήξουν βίντεο

Δύο άτομα νεαρής ηλικίας σκαρφάλωσαν στον ιστό της ελληνικής σημαίας που βρίσκεται στην κορυφή του Λευκού Πύργου με σκοπό να… τραβήξουν βίντεο.

«Ελεύθερη βούληση ναι, αλλά…», έγραψε ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.