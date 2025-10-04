Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσαν στη σημαία του Λευκού Πύργου… για να τραβήξουν βίντεο
Πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνιστές δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο άτομα νεαρής ηλικίας σκαρφάλωσαν στον ιστό της ελληνικής σημαίας που βρίσκεται στην κορυφή του Λευκού Πύργου με σκοπό να… τραβήξουν βίντεο.
«Ελεύθερη βούληση ναι, αλλά…», έγραψε ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες στη Γαύδο: 18χρονος αναγνωρίστηκε ως διακινητής
22:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου
22:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Η Τσέλσι νίκησε τη Λίβερπουλ, στην κορυφή η Άρσεναλ
21:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Greek Basketball League: «Περίπατος» του Περιστερίου στην έδρα του Πανιώνιου
17:30 ∙ WHAT THE FACT