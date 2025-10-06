Διακοπές νερού τη Δευτέρα (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
1'
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
Κολοκυνθούς και Αχιλλέως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
ΓΑΛΑΤΣΙ
Ιπποκράτους και Λυσίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
ΓΑΛΑΤΣΙ
Ιπποκράτους και Πυθαγόρα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
Χίου και Ζακύνθου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ
Ελευθέρου Ανθρώπου και Άθωνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Δειράδων και Σφενδόνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Αναπαύσεως και Λιώτα Δ.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος