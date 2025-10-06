Διακοπές νερού τη Δευτέρα (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
    Κολοκυνθούς και Αχιλλέως
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
    ΓΑΛΑΤΣΙ
    Ιπποκράτους και Λυσίου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
    ΓΑΛΑΤΣΙ
    Ιπποκράτους και Πυθαγόρα
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
    ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
    Χίου και Ζακύνθου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
    ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ
    Ελευθέρου Ανθρώπου και Άθωνος
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
    ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
    Δειράδων και Σφενδόνης
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, EKTAKTH
    ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
    Αναπαύσεως και Λιώτα Δ.

