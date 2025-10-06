Θρίλερ στο Ηράκλειο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από όπλο

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (6/10) ένας άνδρα στο Ηράκλειο με τραύμα από όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε στο σπίτι του, τραυματισμένος θανάσιμα από όπλο.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν έχουν διευκρινιστεί έως τώρα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Με πληροφορίες από neakriti.gr, cretalive.gr

