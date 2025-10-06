Θρίλερ στο Ηράκλειο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από όπλο
Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (6/10) ένας άνδρα στο Ηράκλειο με τραύμα από όπλο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε στο σπίτι του, τραυματισμένος θανάσιμα από όπλο.
Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Δεν έχουν διευκρινιστεί έως τώρα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Με πληροφορίες από neakriti.gr, cretalive.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Σοβαρότητα και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία
11:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς
11:23 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ProntoPegno: Μετατρέποντας Πολύτιμα Αντικείμενα σε Ψυχική Ηρεμία
11:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα
11:08 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός... οι Ακόλουθοι του Ήλιου πάντα κερδίζουν!
11:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: Άγριο ξύλο σε σουίτα - Ενεπλάκη και πρώην πρόεδρος
11:00 ∙ WHAT THE FACT
Η μπάμια μπορεί να είναι μια φυσική λύση στο πρόβλημα των μικροπλαστικών
10:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: «Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση»
17:30 ∙ WHAT THE FACT