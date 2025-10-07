ΕΛΣΤΑΤ: Το 7% του πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετώπισε πέρυσι μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής

Το 7% του πληθυσμού της χώρας δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,6% μόνο σοβαρή ανεπάρκεια (βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας τροφής - FIES).

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2024, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2023.

Μεταξύ 2019 και 2023 τα αντίστοιχα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια κυμάνθηκαν από 6,0% έως 8,0%, με 6,5% το 2023, ενώ για τη σοβαρή ανεπάρκεια η περίοδος 2019-2023 παρουσίασε μέσο ποσοστό 1,5%, εκτός από το 2020 και το 2023 όπου ανήλθαν σε 1,6% και 1,4% αντίστοιχα.

Πότε θεωρείται ότι έχει ένα νοικοκυριό μέτρια ανεπάρκεια τροφής;

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει πως όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας,

αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, λόγω έλλειψης χρημάτων ή

άλλων πόρων, τότε καταγράφεται ως περίπτωση νοικοκυριού με μέτρια ανεπάρκεια τροφής.

Ποια είναι τα όρια για τη σοβαρή ανεπάρκεια τροφής;

Όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων, πρόκειται για σοβαρή ανεπάρκεια τροφής.

