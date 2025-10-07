Φρέσκο κρέας, σοκολάτες και ροφήματα από... χρυσό - Ποια προϊόντα έγιναν ακριβότερα

Γιατί οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν κινηθεί ανοδικά το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Φρέσκο κρέας, σοκολάτες και ροφήματα από... χρυσό - Ποια προϊόντα έγιναν ακριβότερα
Οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μειώθηκαν κατά 0,76% τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +0,61% τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 4 μήνες, λέει ο ΙΕΛΚΑ. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +0,76%.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις και μειώσεις

Από τις περισσότερες από είκοσι κατηγορίες προϊόντων που καταγράφει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, οι 15 σημείωσαν άνοδο στις τιμές τους μεταξύ του 2024 και του 2025.

Οι τιμές στα φρέσκα κρέατα σημείωσαν τη σημαντικότερη αύξηση, με τους καταναλωτές να πληρώνουν στο ταμείο 10,18% περισσότερο από όσο ξόδευαν πέρυσι, με τα μπισκότα, τις σοκολάτες και τα ζαχαρώδη να ακολουθούν κοντά, με 9,88%.

Η ετήσια μεταβολή στις τιμές ανά κατηγορία προιόντος.

Σημαντικές ανατιμήσεις είδαν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και τα ροφήματα, με 4,26% και 6,06% αντίστοιχα.

Από το σύνολο των κατηγοριών, οκτώ κατέγραψαν μειώσεις. Οι σημαντικότερες εντοπίζονται στα φρέσκα φρούτα & λαχανικά (-5,63%), τα απορρυπαντικά (-5,4%) και τα τρόφιμα παντοπωλείου (-5,18%).

Σε τι οφείλονται οι αλλαγές στις τιμές

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και του χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) αλλά και στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά στα αμνοερίφια.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, την εβδομάδα από τις 15 έως τις 21 Αυγούστου 2025 η τιμή παραγωγού του βόιου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 35,4% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 23,5% σε σχέση με την αρχή του 2025, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς της τελευταίας διετίας, λόγω των κλιματικών συνθηκών, ήταν πολύ υψηλές. Τον Ιούνιο του 2025 καταγράφονται τιμές 168,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2023.

Σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024 οι τιμές είναι σχετικά κοντά, όμως τους προηγούμενες μήνες οι τιμές έφτασαν ακόμα και τα 10,710 δολάρια ανά τόνο. Παράλληλα, οι τιμές δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα. Σημειώνεται, ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι:

  • Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοκτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής τεχνολογικής ετοιμότητάς τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή, διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμά τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.
  • Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ λόγω του εύρους του κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

