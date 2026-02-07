Ρέθυμνο: Καταδίκη για δικηγόρο για απάτες σε βάρος τράπεζας

Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε σε δικηγόρο του Ρεθύμνου για υποθέσεις πλαστογραφίας που έλαβαν χώρα από το 2012 έως το 2019.

Η υπόθεση αφορά την παραποίηση διαταγών πληρωμής, καθώς και την πλαστογράφηση υπογραφών δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και ενός εφοριακού, με στόχο την εξαπάτηση τραπεζικού ιδρύματος.

