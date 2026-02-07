Ρέθυμνο: Καταδίκη για δικηγόρο για απάτες σε βάρος τράπεζας
Καταδίκη δικηγόρου στο Ρέθυμνο για πλαστογραφία και απάτη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε σε δικηγόρο του Ρεθύμνου για υποθέσεις πλαστογραφίας που έλαβαν χώρα από το 2012 έως το 2019.
Η υπόθεση αφορά την παραποίηση διαταγών πληρωμής, καθώς και την πλαστογράφηση υπογραφών δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και ενός εφοριακού, με στόχο την εξαπάτηση τραπεζικού ιδρύματος.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Καταδίκη για δικηγόρο για απάτες σε βάρος τράπεζας
23:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο 1961: Όταν η εκδρομή ήταν το γεγονός της χρονιάς
23:09 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
«Πέταξε» στα 5,90μ. και κατέκτησε το Fly Athens ο Εμμανουήλ Καραλής
08:27 ∙ WHAT THE FACT