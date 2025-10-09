Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κατεχάκη, Βασιλίσσης Σοφίας και Αρδηττού - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό χάος σε αρκετές οδικές αρτηρίες της Αττικής
Κίνηση επικρατεί αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αρδηττού, την Βασιλίσσης Σοφίας, την Κατεχάκη και την Κηφισίας.
Μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό:
- 10’-15’ από κόμβο Ηρακλείου έως κόμβο Πεντέλης.
- 5’-10΄ στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα
