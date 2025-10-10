Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του

Στον Ανακριτή Τρίπολης βρέθηκε σήμερα (10/10) ο 13χρονος που ενεπλάκη στο άγριο επεισόδιο με τα μαχαιρώματα, που είχε ως αποτέλεσμα ο συμμαθητής του να νοσηλευτεί στην εντατική.

Μετά την απολογία του, ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει δύο φορές τον μήνα να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα και παράλληλα να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Ο 13χρονος ανέλυσε καρέ καρέ το αιματηρό επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καυγά.

Αντίθετα, είπε ότι αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον 12χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε το μαχαίρι, τον τραυμάτισε στο χέρι, και τότε εκείνος το άρπαξε και του επιτέθηκε. Μάλιστα ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να είπε ότι όταν βγει ο συμμαθητής του από το νοσοκομείο, θέλει να γίνουν και πάλι φίλοι.

Βγήκε από την Εντατική ο 12χρονος

Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 12χρονου, που έπεσε θύμα της επίθεσης με μαχαίρι.

Ο ανήλικος βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται, και μεταφέρθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Το παιδί φέρει συρραφές σε όλο του το σώμα κι έχει δύο σοβαρά τραύματα: Το ένα είναι στο αριστερό μάτι και το άλλο είναι στον λαιμό. Το θετικό, πάντως, στην υπόθεση είναι πως οι γιατροί στο «Παίδων» είναι αισιόδοξοι για την πορεία της επούλωσης όλων των τραυμάτων που φέρει στο σώμα του ο ανήλικος έπειτα από τις μαχαιριές που δέχθηκε από τον συνομήλικο και φίλο του.

Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας πρόταξε μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ένας στον λαιμό και ο άλλος στο χέρι. Το ένα αγόρι, μάλιστα, μεταφέρθηκε στην Εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία». Το βίντεο ντοκουμέντο του STAR «κόβει» την ανάσα.

Στο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που ο ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του. Σε όλη τη γειτονιά ακούγονται οι κραυγές του, που ζητά βοήθεια και συγγνώμη.