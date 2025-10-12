Οδοντωτός: Εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες 101 επιβάτες - Επέμβαση της ΕΜΑΚ - Εικόνες

Νέα βλάβη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/10) στον συρμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στις 10:28 στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, και συγκεκριμένα στο 6ο χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα το τρένο να ακινητοποιηθεί και τους 101 επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό για αρκετές ώρες.

Αμέσως μετά τη βλάβη, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στάλθηκε δεύτερος συρμός στην περιοχή, με σκοπό να τραβήξει τον ακινητοποιημένο συρμό μαζί με τους επιβάτες. Ωστόσο ο δεύτερος συρμός αντιμετώπισε τεχνικό θέμα, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η άμεση απελευθέρωση των επιβατών, αναφέρει το kalavrytanews.gr.

Στο σημείο έφτασε εξαμελής ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, η οποία, για ακόμη μία φορά, συνέδραμε στην ασφαλή μεταφορά των επιβατών. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της ομάδας διάσωσης, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση όλων των επιβατών σε εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Το περιστατικό ανέδειξε τις ελλείψεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γραμμή του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ενώ υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή των υπηρεσιών διάσωσης και των ανθρώπων που εργάστηκαν για την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Παρά την ταλαιπωρία, οι επιβάτες έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

