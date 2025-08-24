Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός, κοντά στην περιοχή Τρικλιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train σήμερα Κυριακή (24/8), στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες μεταφέρθηκαν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο συρμός βοηθείας επέστρεψε στο Διακοπτό.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

