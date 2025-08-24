Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός
Η ανακοίνωση της εταιρείας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός, κοντά στην περιοχή Τρικλιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train σήμερα Κυριακή (24/8), στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.
Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες μεταφέρθηκαν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο συρμός βοηθείας επέστρεψε στο Διακοπτό.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live Super League: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0 Β' Ημίχρονο
21:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μερτς: «Πρέπει να αναζητήσουμε νέους εμπορικούς εταίρους»
20:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μαίνεται η φωτιά στην Καστοριά - Ενισχύονται οι δυνάμεις
20:29 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ