Οδοντωτός: Εγκλωβισμένοι επί 4 ώρες σε δύσβατο σημείο οι 38 επιβάτες - Δείτε εικόνες
Επιστρατεύθηκε ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ
Τα είδαν... όλα οι 38 επιβάτες του οδοντωτού, το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 4 ώρες στον συρμό σε δύσβατο σημείο, ανάμεσα από βράχια, και λίγο πριν εισέλθει ο σύρμος σε τούνες.
Επιστρατεύθηκε ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ προκειμένου με ασφάλεια να φτάσουν στο Διακοπτό.
Δείτε εικόνες από την επιχείρηση:
Η ανακοίνωση της Hellenic Train:
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ο Οδοντωτός, κοντά στην περιοχή Τρικλιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train σήμερα Κυριακή (24/8), στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.
Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες μεταφέρθηκαν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο συρμός βοηθείας επέστρεψε στο Διακοπτό.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.
Πηγή: apohxos.gr