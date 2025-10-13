Κίνηση τώρα: Απίστευτες καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
Μία ακόμη ημέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς στoν Κηφισό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί αυτή την ώρα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Δυρραχίου.
Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σύμφωνα με την Τροχαία, κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα βασικά σημεία του οδικού δικτύου της Αθήνας.
Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών–Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στη Βασιλίσσης Σοφίας (κάθοδος) και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου η ταλαιπωρία για τους οδηγούς παραμένει μεγάλη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στη Γάζα οι Παλαιστίνιοι που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ
13:17 ∙ WHAT THE FACT
Οπτική επιβεβαίωση: Δύο μαύρες τρύπες «χορεύουν» η μία γύρω από την άλλη
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
10:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ