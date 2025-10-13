Κίνηση τώρα: Απίστευτες καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί αυτή την ώρα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Δυρραχίου.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σύμφωνα με την Τροχαία, κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα βασικά σημεία του οδικού δικτύου της Αθήνας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών–Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στη Βασιλίσσης Σοφίας (κάθοδος) και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου η ταλαιπωρία για τους οδηγούς παραμένει μεγάλη.