Κρήτη: Ο γάμος που «ξεσήκωσε» το Ρέθυμνο - Μαντινάδες και χορός όλο το Σαββατοκύριακο

Το Ρέθυμνο έζησε στιγμές μεγάλης χαράς και κρητικού γλεντιού το περασμένο Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή τον γάμο του Νίκου Δούβρου και της Χρυσούλας Σταράκη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων, παρουσία πλήθους συγγενών και φίλων.

