Η Κρήτη ζωντάνεψε στην καρδιά της Αθήνας - Tα Ανώγεια κέρδισαν τις εντυπώσεις στο Ζάππειο
Από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025, το ιστορικό Ζάππειο φιλοξένησε το φεστιβάλ «Ημέρες Μελιού – Γλυκού & Τοπικών Προϊόντων». Αν και η εκδήλωση περιλάμβανε γεύσεις και αρώματα από όλη την Ελλάδα, η μεγαλύτερη εντύπωση δημιουργήθηκε από τους χορούς του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, που γέμισαν τον υπαίθριο χώρο με ζωντάνια και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Η παρουσία τους έφερε την Κρήτη στην πρωτεύουσα και κράτησε το κοινό καθηλωμένο με κάθε βήμα και στροφή.

