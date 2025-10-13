Η Κρήτη ζωντάνεψε στην καρδιά της Αθήνας - Tα Ανώγεια κέρδισαν τις εντυπώσεις στο Ζάππειο

Από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025, το ιστορικό Ζάππειο φιλοξένησε το φεστιβάλ «Ημέρες Μελιού – Γλυκού & Τοπικών Προϊόντων». Αν και η εκδήλωση περιλάμβανε γεύσεις και αρώματα από όλη την Ελλάδα, η μεγαλύτερη εντύπωση δημιουργήθηκε από τους χορούς του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, που γέμισαν τον υπαίθριο χώρο με ζωντάνια και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Η παρουσία τους έφερε την Κρήτη στην πρωτεύουσα και κράτησε το κοινό καθηλωμένο με κάθε βήμα και στροφή.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας