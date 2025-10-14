Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Τραγωδία σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 19 αλλοδαπών που επέβαιναν σε πνευστή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια, στη Ρόδου που πραγματοποιηθήκε, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανηλίκου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.