Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών
Νέα τραγωδία στα ανοιχτά της Ρόδου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 19 αλλοδαπών που επέβαιναν σε πνευστή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια, στη Ρόδου που πραγματοποιηθήκε, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανηλίκου.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους
07:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ
07:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο myAADE
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ