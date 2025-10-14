Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 42χρονου χειριστή SUP, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Δευτέρας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, τσεχικής καταγωγής, εντοπίστηκε γύρω στις 08:30 το πρωί της Τρίτης στην παραλία της Σάρτης, καλά στην υγεία του.

Ο 42χρονος είχε ξεκινήσει χθες το απόγευμα με τη σανίδα του από την παραλία της Σάρτης, έχοντας ως προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι», ωστόσο έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Συγγενικό του πρόσωπο ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό. Νωρίς το πρωί της Τρίτης, στις έρευνες συμμετείχε και αεροσκάφος του Λιμενικού Σώματος.