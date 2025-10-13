Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό - Αγνοείται 42χρονος σέρφερ

Έρευνα του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική για τον εντοπισμό 42χρονου σέρφερ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 42χρονος υπήκοος Τσεχίας ξεκίνησε με τη σανίδα από τη Σάρτη με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι. Οικείο του πρόσωπο ανησύχησε και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα.

Στην έρευνα συμμετέχουν περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.

