Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

Η πολυτελής κατοικία που έμενε η Βέφα Αλεξιάδου και είχε αφήσει στις εγγονές της πουλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Η βίλα άλλαξε χέρια τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα». Μάλιστα, η βίλα πουλήθηκε στην τιμή των 2,2 εκατ. ευρώ. Ο νέος ιδιοκτήτης κατάγεται από τη Βουλγαρία.

Ο αγοραστής θέλει να τοποθετήσει μία τιμητική πλακέτα στην κατοικία, αποτίοντας φόρο τιμής στη Βέφα Αλεξιάδου και αναγνωρίζοντας την προσφορά της. Η αδελφική φίλη της Βέφας Αλεξιάδου, Λάγια Δουλκερίδου, μίλησε για το γεγονός, αναφερόμενη και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η μαγείρισσα.

«Γνωριζόμαστε περισσότερο από 40 χρόνια και κάθε φορά που ήταν σε δύσκολη περίοδο όπως και την περίοδο που ο άντρας της ήταν στα τελευταία του, με είχε καλέσει στην Αθήνα, γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη, για να της συμπαρασταθώ, 15 μέρες πριν πεθάνει ο άντρας της, μέχρι και την κηδεία του.

Τα τελευταία τρία χρόνια ήμουν κοντά, να της δείξω την βοήθειά μου, αλλά όσο περνούσε ο καιρός η κατάστασή της επιδεινωνόταν σε βαθμό που ήταν αφόρητο το άγχος και για εμένα, γιατί αισθανόμουν ότι έπρεπε να φροντίσω έναν άνθρωπο που ήτανε εγκαταλελειμμένος από τους πάντες».

Για το σπίτι της, είπε: «Όντως ήταν ένας χώρος που συναντιόμασταν όλοι οι φίλοι και γνωστοί. Πουλήθηκε από τις εγγονές της σε έναν Βούλγαρο και προς τιμήν της θέλει να κάνει μία πλακέτα με το όνομά της».