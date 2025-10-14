Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού - Αναλυτικός χάρτης

Η αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και η έκδοση νέων συνεχίζεται στα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά οι πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα για τον προγραμματισμό των ραντεβού.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν υπάρχει ούτε μία διαθέσιμη ημερομηνία εντός του επόμενου τριμήνου, με το πρόβλημα να μην εντοπίζεται μόνο στις μεγάλες αστικές περιοχές.

Το Newsbomb.gr συγκέντρωσε όλες τις διαθέσιμες ημερομηνίες της πλατφόρμας και χαρτογράφησε αναλυτικά σε ποιες περιοχές οι πολίτες ψάχνουν ραντεβού με τα… κιάλια.

Οι περιφέρειες της χώρας που οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν έως το νέο έτος και ακόμα περισσότερο για να προσκομίσουν τη νέα τους ταυτότητα είναι αρχικά η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Σε ολόκληρη την Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Αττική δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο ραντεβού, με το κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα εντός της περιφέρειας με διαθέσιμη ημερομηνία να βρίσκεται στον Πόρο, καθώς ακόμα και στην Αίγινα δεν υπάρχουν ραντεβού.

Χαμηλή διαθεσιμότητα εντοπίζεται και στις γειτονικές περιοχές της Αθήνας, τη Βοιωτία, την Κορινθία, την Αργολίδα και την Εύβοια, όπου πολλά ΑΤ, όπως αυτό της Τανάγρας και της Χαλκίδας, δεν διαθέτουν ούτε ένα διαθέσιμο ραντεβού.

Στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται μία ανάλογη κατάσταση, ενώ το πρόβλημα διαχέεται και σε γειτονικές περιοχές όπως η Χαλκιδική και η Ημαθία, όπου στην πλειονότητα των ΑΤ δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο ραντεβού.

Ωστόσο, πέρα από τις μεγάλες αστικές περιοχές της χώρας, ανύπαρκτα είναι τα ραντεβού και στη Ξάνθη και τη Ροδόπη όπου στις 13 Οκτωβρίου, όταν συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα, στην πρώτη δεν υπήρχε ούτε μία διαθέσιμη ημερομηνία εντός των επόμενων 90 ημερών, ενώ στη δεύτερη περιοχή βρέθηκε μόνο ένα, το οποίο ήταν μετά την έλευση του νέου έτους.

Με σημαντική καθυστέρηση θα παραλάβουν τις νέες τους ταυτότητες και οι πολίτες του Ηρακλείου και των Χανίων στην Κρήτη, καθώς αρκετά ΑΤ της περιοχής δεν διαθέτουν διαθέσιμα ραντεβού. Ωστόσο η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη στις γειτονικές περιφερειακές ενότητες του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, όπου η πλειονότητα των τμημάτων διαθέτει ημερομηνίες εντός του Οκτωβρίου.

Σαφώς καλύτερη εικόνα παρατηρείται στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν ραντεβού ακόμα και εντός της ίδιας εβδομάδας. Στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου οι πλησιέστερες διαθέσιμες ημερομηνίες είναι εντός του ίδιου μήνα ή εντός του Νοεμβρίου.