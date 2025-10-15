Ένιωσε αδιαθεσία ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Στον «Ευαγγελισμό» μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι καθώς είχε τάσεις λιποθυμίας

Ένιωσε αδιαθεσία ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Ο Πάνος Ρούτσι διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ της Τρίτης, στις 23:39 κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει από την περιοχή του Συντάγματος, καθώς ανέφερε ότι ένιωσε ζάλη και αδυναμία, ενώ είχε και τάσεις λιποθυμίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με πλήρωμα διασωστών, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί του «Ευαγγελισμού» προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι είχε διακόψει την απεργία πείνας που πραγματοποιούσε, από την προηγούμενη εβδομάδα.

