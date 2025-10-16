Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»
Ψευδείς αναφορές για δήθεν διαρροή 2,5 δισεκατομμυρίων λογαριασμών Gmail κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία στους χρήστες. Η Google διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι αυξάνονται οι στοχευμένες επιθέσεις μέσω τηλεφωνικών απατών.
Οι απατεώνες προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι της Google και τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους χρήστες, χρησιμοποιώντας πλαστογραφημένους αριθμούς, όπως ο +1 (650) 253-0000, αριθμός που φαίνεται να ανήκει στην ίδια την εταιρεία.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ενημερώνουν το θύμα ότι εντοπίστηκαν «ύποπτες προσπάθειες σύνδεσης» στον λογαριασμό του και ζητούν να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης.
