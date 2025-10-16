Ρέθυμνο: Οι τουρίστες είναι ακόμη εδώ και βγήκαν στην αγορά
Παρατείνεται η τουριστική κίνηση παρά τον Οκτώβριο
Παρόλο που βρισκόμαστε στο μέσο του Οκτωβρίου, η πόλη του Ρεθύμνου διατηρεί αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση, κάτι που εκπλήσσει ευχάριστα. Οι εικόνες από το κέντρο της πόλης αποτυπώνουν μία διάθεση που παραπέμπει σε υψηλή καλοκαιρινή σεζόν.
