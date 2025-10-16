Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος στην Πρέβεζα
Στο σκάφος με σημαία Γερμανίας βρίσκονται πέντε επιβάτες
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) στις λιμενικές αρχές εξαιτίας σήματος για μηχανική βλάβη που εξέπεμψε σκάφος στα ανοιχτά της Πρέβεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος σημαίας Γερμανίας, που βρίσκεται 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Πρέβεζας, έχει πέντε επιβάτες.
Στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα.
