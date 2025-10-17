Πεντέλη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που «χτυπούσε» πολυτελείς κατοικίες

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 27χρονος, μέλος συμμορίας που είχε ρημάξει πολυτελείς κατοικίες στην Πεντέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο συνεργοί του ένας 34χρονος και ένας έγκλειστος ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου στα Άνω Λιόσια από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τον 27χρονο να συλλαμβάνεται βάσει εντάλματος.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η σπείρα δρούσε με οργανωμένο σχέδιο, επιλέγοντας πολυτελείς κατοικίες με εύκολη πρόσβαση και διαφυγή. Οι διαρρήξεις γίνονταν κυρίως πρωινές ή μεσημβρινές ώρες, όταν οι ιδιοκτήτες έλειπαν, ενώ οι δράστες χρησιμοποιούσαν νοικιασμένο όχημα, γάντια και καλύμματα προσώπου για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους.

Η δράση τους περιλάμβανε παραβιάσεις μπαλκονόπορτων και φράχτες, με λεία χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας. Οι ρόλοι μέσα στη συμμορία ήταν αυστηρά καθορισμένοι:

Ο έγκλειστος 27χρονος λειτουργούσε ως οδηγός και συντονιστής.

Ο 27χρονος που συνελήφθη παραβίαζε τα σπίτια.

Ο 34χρονος μίσθωνε το όχημα και το παραχωρούσε στη σπείρα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι διαρρήξεις που διαπράχθηκαν το διάστημα 24 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 2024, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.