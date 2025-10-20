Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
    ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ, ΑΛΙΜΟΣ
    Ιονίου και Κυθήρων
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, EKTAKTH
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Δημοσθένους και Περικλέους
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, EKTAKTH
    ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
    Αγίου Νικολάου και Ύδρας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, EKTAKTH
    ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    Παπαδιαμάντη και Διάκου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ, EKTAKTH
    ΦΙΛΟΘΕΗ
    Κονίτσης και Μάλεμε

