Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ, ΑΛΙΜΟΣ
Ιονίου και Κυθήρων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, EKTAKTH
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δημοσθένους και Περικλέους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, EKTAKTH
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Αγίου Νικολάου και Ύδρας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, EKTAKTH
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Παπαδιαμάντη και Διάκου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ, EKTAKTH
ΦΙΛΟΘΕΗ
Κονίτσης και Μάλεμε
