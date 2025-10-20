Γαλάτσι: Χειροπέδες σε τρία άτομα για εργαστήριο κάνναβης σε σπίτι

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 45, 51 και 72 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Γαλατσίου, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Γαλατσίου, έπειτα από πληροφορίες για σπίτι που λειτουργούσε ως πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης.

Οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στην εν λόγω κατοικία, όπου εντοπίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 δενδρύλλια κάνναβης

256,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

