Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη
Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τρίτης (21/10)
00.00/
1 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρότατο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, νωρίς το πρωί της Τρίτης (21/10). Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Εγνατίας με τη Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχε και κάποιος ασθενής μέσα στο ασθενοφόρο.
Σχόλια (1)
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17 ∙ WHAT THE FACT
Ζήτω η ευε(λι)ξία: Το μέλλον της εργασίας είναι εδώ και βάζει τέλος στο συνεχές οκτάωρο
08:02 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θέσεις μάχης για τον Άγνωστο Στρατιώτη μέσα και έξω από τη Βουλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Nissan αναζητά το επόμενο σπορ μοντέλο της
07:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη
07:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ