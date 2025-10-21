Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη

Σφοδρότατο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, νωρίς το πρωί της Τρίτης (21/10). Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Εγνατίας με τη Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχε και κάποιος ασθενής μέσα στο ασθενοφόρο.