Σε μία υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη βία ανηλίκων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας συνέλαβαν το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 17, 45 και 53 ετών. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για μια σειρά αδικημάτων, όπως παράβαση του νόμου περί όπλων και φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος της Ελευσίνας. Ο 17χρονος μαθητής, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, προσέγγισαν έναν συμμαθητή τους και άρχισαν να τον εξυβρίζουν. Στη συνέχεια, ο 17χρονος πλησίασε το θύμα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του επέδειξε πιστόλι που έκρυβε κάτω από το μπουφάν του, απειλώντας τον ευθέως.

Μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα προανάκριση, ταυτοποιώντας τον 17χρονο δράστη. Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην οικία του ανήλικου, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα πλήρες οπλοστάσιο:

Πέντε (5) καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής

Ένα αεροβόλο πιστόλι

Μία σιδερογροθιά

Ένα στιλέτο

Ένα σουγιά

Δύο μαχαίρια

Ογδόντα πέντε κυνηγετικά φυσίγγια

Μία κροτίδα

Πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων

Και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

