«Σπάει» τη σιωπή της η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικό - «Με τράβηξε κάτω, με κλώτσησε»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, για άγριο ξυλοδαρμό, συστηματική κακοποίηση και revenge porn.

Η ίδια καταγγέλλει τον εφιάλτη της και εξιστορεί, αποκλειστικά στο MEGA, πώς έφτασε στο σημείο να λάβει μέχρι και panic button. «Είχαμε σχέση, χωρίζαμε και τα ξαναβρίσκαμε συνέχεια γιατί δεν είχαμε σταθερή σχέση, ήταν μία σχέση κακιά τέλος πάντων».

Η αστυνομικός περιέγραψε όσα βίωσε λέγοντας: «Εκείνη την στιγμή στο τραπέζι μου βρίσκομαι μόνη μου, γιατί όλη η υπόλοιπη παρέα είχε φύγει και είχαμε μείνει εγώ με την αδερφή μου και τη φίλη μου οι οποίες οι δύο πήγαν τουαλέτα και όταν βρέθηκα μόνη μου στο τραπέζι ήρθε αυτός και μου επιτέθηκε έτσι. Αυτός ενδιάμεσα είναι ο φίλος του που προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Πάω να πάρω την τσάντα μου να φύγω και με χτυπάει πρώτη φορά, πάω να στείλω μηνύματα να ενημερώσω, να πάρω τηλέφωνο ότι φεύγουμε, ελάτε, που είστε; Και μετά από αυτό να βγάλω και βίντεο σε περίπτωση που επιτεθεί ξανά για να έχω καταγεγραμμένο. Δεν ήξερα ότι κάποιος άλλος βιντεοσκοπεί, κάθισε πάνω στα πράγματα και πήγα να πάρω τα πράγματα και την ώρα που πήγα να τα πάρω με τραβάει, με ρίχνει κάτω, με κλωτσάει».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ο αστυνομικός βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ έχει πειθαρχικές ποινές στο παρελθόν.

«Όλα πλέον έχουν πάρει τον δρόμο τους, είναι γνωστό πόσο κακοποιητικός είναι αυτός ο άνθρωπος καθώς έχει διαπράξει μία σειρά από κακοποιητικές ενέργειες», λέει η γυναίκα.

«Η ζωή μου άλλαξε πάρα πολύ, αποφάσισα εν τέλει να κάνω μια καταγγελία με όλα μέσα», καταλήγει.

