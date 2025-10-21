Δένδιας: Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός
Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εκφράζει τα πλέον ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου για την απώλειά του.
«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Δένδιας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ