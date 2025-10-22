Μικρή εστία φωτιάς σε κατάστημα Jumbo στο Μαρούσι – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Πυροσβεστική όταν έλαβε πληροφορία για φωτιά σε κατάστημα των Jumbo στο Μαρούσι.
Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν. Υπό τον φόβο εξάπλωσης στο συμβάν έσπευσαν πάνω από 20 πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής.
Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.
Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:28 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με Μπάτλερ
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του
08:30 ∙ WHAT THE FACT