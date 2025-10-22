Ρέθυμνο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - «Άρπαξε» η κουζίνα

Αίσιο τέλος είχε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, σε συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων στο χωριό Κεραμέ, του Ρεθύμνου. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο γρήγορα, απέτρεψε οποιαδήποτε άλλη έκβαση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το neakriti.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα παλιού, κλειστού καταστήματος που βρισκόταν στον ίδιο χώρο με το σπίτι του ιδιοκτήτη και μερικά ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα οχήματα της πυροσβεστικής με το απαραίτητο προσωπικό, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.

Για προληπτικούς λόγους, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε ψύξη της κοντινής αποθήκης όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου, αποτρέποντας τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Το οίκημα εκκενώθηκε εγκαίρως, ενώ όλοι οι ένοικοι είναι καλά στην υγεία τους.

