Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

Μιλώντας για πρώτη φορά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής που «έσβησε» έξω από κλαμπ στο Γκάζι, ξεσπά για τον χαμό της κόρης του.

Μιλώντας στο MEGA, έκανε λόγο για την κατάρρευση του παιδιού ενώ τόνισε πως το μοναδικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η ζωή ήταν φύσημα. Υπογράμμισε δε πως αναμένει και ο ίδιος τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν «φως» στα αίτια θανάτου της Ζωής.

«Με πήραν τηλέφωνο οι φίλοι της κόρης μου και πήγα στο νοσοκομείο. Ήταν 17 άτομα παρέα. Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν πως είναι άγνωστα τα αίτια. Αν δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είχα λίγο φύσημα στην καρδιά, ήταν και λίγο υπέρβαρη.... Έχουν έναν αιφνίδιο θάνατο. Δεν γίνεται τοξικολογική εξέταση, προσπάθησαν να την επαναφέρουν. Τις χορήγησαν αγωγές για αλκοόλ και ναρκωτικά. Το μόνο που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία του παιδιού μου», ανέφερε στο MEGA ο πατέρας της 16χρονης Ζωής.

Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

Ένα βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr, το οποίο δείχνει την 16χρονη ζωή μόλις λίγα λεπτά πριν μπει στο μπαρ στο Γκάζι όπου έχασε τη ζωή της από πνευμονική εμβολή, την οποία άγνωστο τι την προκάλεσε.

Το νεαρό κορίτσι φαίνεται με μια φίλη της σε κοντινό κατάστημα ψιλικών με μια φίλη της, αγοράζοντας κάποια αντικείμενα.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Ζωή και η παρέα της μπήκαν στο μαγαζί, όπου οι μαρτυρίες αναφέρουν πως τα παιδιά ήπιαν σφραγισμένο ποτό ενώ η 16χρονη ήπιε μια βότκα.

Να σημειωθεί πως η παρέα της 16χρονης θα κληθεί εκ νέου για κατάθεση ώστε να «φωτιστούν» οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έχασε τη ζωή του.

«Ήταν σε πάρτι, πήγαν στο κλαμπ και κατανάλωσαν αλκοόλ»

Στη γειτονιά της 16χρονης Ζωής - Άννας στο Γκάζι επικρατεί θρήνος. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η 16χρονη έσβησε έξω από κλαμπ λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της. Οι φίλες της, που ήταν μαζί της εκείνο το βράδυ και διασκέδαζαν, πενθούν.

«Είχε προηγηθεί ένα πάρτι. Μετά πήγαν στο κλαμπ», λέει στο Newsbomb.gr πολύ καλή φίλη της Ζωής και συμμαθήτριά της, η οποία έτυχε εκείνο το βράδυ να μην ήταν μαζί με την παρέα τους. Η συμμαθήτριά της μάλιστα συμπληρώνει: «Ένιωσε μια αδιαθεσία. Βγήκε έξω μόνη της και την ώρα που ήταν έξω μόνη της, έχασε τις αισθήσεις της. Κάλεσαν ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά ήταν πολύ αργά».

Στο ερώτημα αν η παρέα της είχε καταναλώσει αλκοόλ, απαντά: «Οι φίλες της είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Είχε πει ψέματα ότι θα κοιμόταν στη φίλη της. Εμείς ακούσαμε στην κηδεία ότι είχε πει ότι θα πήγαινε να κοιμηθεί στη φίλη της».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι φίλοι της 16χρονης ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα της Ζωής βρέθηκε στο κλαμπ για τα γενέθλια ενός φίλου τους. Εκεί κατανάλωσαν αλκοόλ, η ποιότητα του οποίου ερευνάται. Άλλωστε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε: «Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που δίνει ποτά - μπόμπες στα παιδιά».

Την ίδια ώρα, τα ερωτήματα που υπάρχουν για την υπόθεση του θανάτου της Ζωής είναι πολλά. Οι αστυνομικοί δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο γιατί, όπως επιμένουν με ανακοίνωσή τους, δεν ενημερώθηκαν ποτέ από το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό τους έγινε γνωστό όταν ο πατέρας της 16χρονης πήγε μία μέρα μετά στο Α.Τ. Ομονοίας και κατήγγειλε τι συνέβη.

Για την υπόθεση είχαν προηγηθεί τόσο οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο κ. Γεωργιάδης αλλά και το νοσοκομείο ανέφεραν πως ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ. για το άτυχο κορίτσι, η αστυνομία επιμένει πως ο πατέρας της 16χρονης «μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο».

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται πως «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».