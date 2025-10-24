Προσοχή στις απάτες - Νέο ηχητικό ντοκουμέντο με απατεώνα να προσπαθεί να «ρίξει» θύμα

Πώς επιτήδειοι προσπαθούν να ξεγελάσουν τα ανυποψίαστα θύματά τους

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει πως επιτήδειοι προσπαθούν να ξεγελάσουν ανυποψίαστους ηλικιωμένους πολίτες. Με πρόσχημα αν «φορούν παντόφλες» αν «έχουν ηλεκτρική κουζίνα», ψάχνουν τρόπους να τους κάνουν να τους δεχθούν σπίτι τους για να αρπάξουν ό,τι βρουν.

Ο χαρακτηριστικός διάλογος που ακολουθεί αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ:

- Θύμα απάτης: Ναι, έχω ηλεκτρική κουζίνα.

- Απατεώνας: Πηγαίνετε λίγο στην κουζίνα σας, παρακαλώ. Η κουζίνα αυτή είναι με πρίζα ή με καλώδιο;

- Θύμα: Με καλώδια.

- Απατεώνας: Α... Κατάλαβα... Γι' αυτό έχει «παραφόρτωση» και παραπάνω ρεύμα στις τάσεις δηλαδή. Για πηγαίνετε λίγο στην κουζίνα και ανάψτε μου το ματάκι το πρώτο, το μεγάλο στο max.

- Θύμα: Ναι, εντάξει, προχωρώ. Πείτε μου.

- Απατεώνας: Ωραία, θα το κάνουμε βήμα βήμα, γιατί αν δεν το κάνουμε ε... Η κλήση μας καταγράφεται για λόγους ασφαλείας.

- Θύμα: Ναι.

- Απατεώνας: Άμα δεν το κάνουμε βήμα βήμα προσεκτικά, υπάρχει περίπτωση να γίνει 48ωρη διακοπή στο ηλεκτρικό σας. Το max είναι στο 9 ή στο 6, έχετε εσείς; Έχετε κεραμική κουζίνα;

- Θύμα: Ναι, στο 9.

- Απατεώνας: Ανάψατε την κουζίνα κυρία μου, δεν την ανάψατε...

- Θύμα: Την άναψα.

- Απατεώνας: Φοράτε κάποιες παντόφλες;

- Θύμα: Τι να κάνω;

- Απατεώνας: Φοράτε κάτι παντόφλες; Γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Γι' αυτό σας ρωτάω.

- Θύμα: Ναι, ναι, φοράω κανονικές παντόφλες.

- Απατεώνας: Γιατί την προηγούμενη βδομάδα ήταν μια κυρία και επειδή δεν φορούσε παντόφλες και τώρα είναι στο Σισμανόγλειο.

- Θύμα: Μάλιστα... Να προσέχω δηλαδή...

- Απατεώνας: Ναι, να προσέχεις. Ό,τι θα σας πω να το κάνετε βήμα βήμα, να το κάνετε προσεκτικά για να το τακτοποιήσουμε. Βάλτε μου ένα μπρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε αν βράζει σωστά. Δηλαδή, αν βράζει σωστά υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει... και σύστημα δηλαδή "παραφόρτωσης". Έχετε κάποιον εκεί πέρα να μας βοηθήσει;

- Θύμα: Προς το παρόν δεν έχω.

- Απατεώνας: Ωραία...

- Θύμα: Το μεσημέρι θα έχω...

- Απατεώνας: Άμα δεν έχετε ασφάλεια κινδύνου υπάρχει πιθανότητα, γιατί εγώ το βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή έχω το drone από πάνω στην οικία σας. Μένετε (...), έτσι δεν είναι;

- Θύμα: Ναι, ναι...

- Απατεώνας: Επειδή τώρα αυτή τη στιγμή το έχω πάνω από την οικία σας και επειδή μετράω τις παροχές και έχεις "παραφόρτωση" γι' αυτό. Επειδή μου το δείχνει εδώ πέρα, επειδή δεν έχεις ασφάλεια κινδύνου.

- Θύμα: Εντάξει, έχουμε ασφάλεια.

- Μέλος οικογένειας: Βρε μ... θα καείς και εσύ, γιατί όλα αυτά πήγαν στην Αστυνομία.