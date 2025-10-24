Εκεί όπου η φωτιά δοκίμαζε τις αντοχές, το AQUA Carpatica ήταν παρόν

Καθώς η αντιπυρική περίοδος φτάνει στο τέλος της, για το AQUA Carpatica ήταν ένα χρονικό διάστημα που μετουσιώθηκε σε πράξεις ευθύνης και έμπρακτης στήριξης. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό εκείνων που, με αυταπάρνηση και γενναιότητα, μάχονταν με τις φλόγες.

Με πλήρη επίγνωση των δύσκολων συνθηκών και των εξαντλητικών απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, το AQUA Carpatica προσέφερε περισσότερα 70.000 λίτρα φυσικού μεταλλικού νερού, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες ενυδάτωσης σε περιοχές με αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Μέσω της δράσης αυτής, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε: Πάτρα, Τρίπολη, Φθιώτιδα, Άγιο Στέφανο, Κορωπί και Μαρκόπουλο.

Οι περιοχές αυτές ήταν ανάμεσα σε εκείνες που δοκιμάστηκαν σκληρά από τις πυρκαγιές, με τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος να επιχειρούν σε απομακρυσμένα ή δύσβατα σημεία, όπου η πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως το νερό, ήταν περιορισμένη.

Το φυσικό μεταλλικό νερό AQUA Carpatica, με σχεδόν μηδενικά νιτρικά και φυσική καθαρότητα, στάθηκε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων, όχι ως απλή προσφορά, αλλά ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και υποστήριξης προς ένα έργο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ανθρώπινη ασφάλεια, την οικολογική ισορροπία και την προστασία της πανίδας.