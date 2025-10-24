Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος

Στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων προσήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) ο 18χρονος μητροκτόνος. Έπειτα από μαραθώνια απολογία κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνα γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Μιλώντας στο trikalavoice.gr, οι συνήγοροι υπεράσπισης του δράστη επιμένουν στη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης: «Από το σύνολο όλων των δεδομένων της ύποθεσης προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση».

Ο 18χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς μετά την ειδεχθή πράξη του ότι «πάντα ήθελε να την σκοτώσει», καθώς θεωρούσε πως η μητέρα του δεν τον φρόντιζε αρκετά, τον μαλώνε και είχε πολλές σχέσεις.

Όπως αναφέρουν άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας, μητέρα και γιος διαφωνούσαν συχνά, παρότι εκείνη την ώρα φαινόταν να μην υπάρχει έριδα. Ο δράστης περιέγραψε με ψυχρότητα πως αποφάσισε αυθόρμητα να επιτεθεί, το έκανε με την πετσέτα και της έκοψε τη ζωή.

Η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. Μάλιστα, βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι που δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.

