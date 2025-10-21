Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

To σημείο της δολοφονίας 54χρονης γυναίκας από τον 18χρονο γιό της σε συνοικία της πόλης των Τρικάλων, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από την αποτρόπαια δολοφονία 54χρονης στην Τρίπολη, όταν ο 18χρονος γιος της τη σκότωσε φιμώνοντάς την με πετσέτα στο μπάνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο νεαρός είχε πάει να δει τη μητέρα του καθώς οι γονείς του είναι χωρισμένοι και εκείνος μένει με τον πατέρα του και παρακολουθούσαν τηλεόραση μαζί όταν, ξαφνικά, σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο, πήρε την πετσέτα και την στραγγάλισε από πίσω.

Ο 18χρονος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι «πάντα ήθελε να την σκοτώσει», καθώς θεωρούσε πως η μητέρα του δεν τον φρόντιζε αρκετά, τον μαλώνε και είχε πολλές σχέσεις. Πηγές αναφέρουν ότι μητέρα και γιος διαφωνούσαν συχνά, παρότι εκείνη την ώρα φαινόταν να μην υπάρχει έριδα. Ο δράστης περιέγραψε με ψυχρότητα πως αποφάσισε αυθόρμητα να επιτεθεί, το έκανε με την πετσέτα και της έκοψε τη ζωή.

Η σορός της γυναίκας θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

