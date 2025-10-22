Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα», είπε ο μητροκτόνος - Στο πλευρό του ο πατέρας του

Ένα αδιανόητο έγκλημα συγκλονίζει τα Τρίκαλα, με «πρωταγωνιστή» έναν 18χρονο που κατηγορείται ότι έπνιξε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους.

Το φρικιαστικό περιστατικό συνέβη ξαφνικά, ενώ μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση. Ο 18χρονος χρησιμοποίησε μία πετσέτα για να πνίξει το θύμα. Όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, το κίνητρό του ήταν ότι η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά».

Σιωπή στην Αστυνομία – Όλα στον Εισαγγελέα

Ο καθ' ομολογίαν δράστης κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων. Πέρα από την αρχική του ομολογία και τις γενικές αναφορές σε «προστριβές», ο 18χρονος αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες στους αστυνομικούς.

Δήλωσε κατηγορηματικά ότι «θα τα πω όλα στον εισαγγελέα». Ο ίδιος εξήγησε πως αποκαλύψει τα πάντα, από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου, στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα. Στη συνέχεια, θα λάβει προθεσμία για την απολογία του στον ανακριτή.

«Ήρεμο κι ευγενικό αγόρι»

Η τραγωδία έχει βυθίσει τη γειτονιά σε σοκ, με όλους να προσπαθούν να καταλάβουν τι οδήγησε στο κακό. Οι γείτονες και οι γνωστοί του 18χρονου τον χαρακτηρίζουν ως ένα «ήρεμο κι ευγενικό αγόρι».

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, ο νεαρός μητροκτόνος είχε όνειρα για το μέλλον: φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και εργαζόταν τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων, καθώς ήθελε να γίνει μηχανικός. Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκονται ήδη ο πατέρας και η αδερφή του, η οποία σπουδάζει στον Βόλο, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της οικογενειακής τραγωδίας.

