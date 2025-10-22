Τρίκαλα: «Είχε πολλούς συντρόφους» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του

Αυτό είναι το σπίτι που έμενε η 54χρονη που έπνιξε ο γιος της

Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι σε μια ήσυχη γειτονιά στα Τρίκαλα ένας 18χρονος θα έπνιγε τη μητέρα του. Οι γείτονες δεν είχαν καταλάβει ότι ο 18χρονος έπνιξε με μια πετσέτα τη μητέρα του μέσα στο σπίτι της. Χθες οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές από κάποιον καυγά.

Η 54χρονη δεν έδινε δικαιώματα στη γειτονιά της. Είχε χωρίσει από τον σύζυγό της και ο 18χρονος έμενε με τον πατέρα του. Την επισκεπτόταν όμως κάποια Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων. Όταν συνέβαινε αυτό, οι καυγάδες τους ήταν αρκετοί. Χθες όμως δεν ακούστηκαν φωνές. Μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση, όταν εκείνος σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο, άρπαξε μια πετσέτα και επέστρεψε στο καθιστικό απόλυτα ψύχραιμος και τύλιξε την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της ίδιας του της μητέρας και την έπνιξε.

Μετά την ειδεχθή πράξη του, ο 18χρονος τηλεφώνησε στους αστυνομικούς, λέγοντας πως «σκότωσα τη μητέρα μου». «Η μάνα μου είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε αυτό. Δεν μου έδινε σημασία. Δεν με πρόσεχε. Με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά» φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς.

Όπως αποκάλυψε στις πρώτες του συνομιλίες με τους αστυνομικούς είχε «σκεφτεί από παλιά να την σκοτώσει».

Οι γονείς του 18χρονου είχαν χωρίσει πριν από 10 χρόνια και ο νεαρός ζούσε με τον πατέρα του κοντά στα Τρίκαλα. Ο 18χρονος θεωρούσε τη μητέρα του υπεύθυνη για τον χωρισμό τους.

Σήμερα, ο 18χρονος θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

Παράλληλα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας θα διενεργηθεί η νεκροψία - νεκροτομή για να διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα.

