Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας από σύγκρουση λεωφορείου με δίκυκλο
Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με την 25ης Μαρτίου
Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δίκυκλο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 17:20 τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με την 25ης Μαρτίου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
